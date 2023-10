FH-Studie zeigt: Marken wichtiger als Nachhaltigkeits-Labels

Schmeckt ein Premium-Energydrink besser als der einer Billig-Marke? Ist Fairtrade-Orangensaft gesünder als ein Orangensaft ohne Nachhaltigkeits-Label? Und wie sieht es bei Mineralwasser oder Cola aus?

Wissenschafterinnen und Wissenschafter am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt haben die Wirkung von Marken und Umweltlabels auf die Wahrnehmung von Geschmacks- und Gesundheitsqualität bei Jugendlichen unter die Lupe genommen – mit interessanten Ergebnissen. 158 Schülerinnen und Schüler aus niederösterreichischen Schulen im Alter von 12 bis 18 Jahren bewerteten unterschiedliche Bilder von Apfelsaft, Orangensaft, Energydrinks, Mineralwasser und Cola – jeweils extra mit dem Logo einer Premium-Marke, einer Billig-Marke sowie ohne Marken-Aufdruck.

Verschiedene Labels sorgen auch für Irritation

Bestimmte positive Attribute und Qualitätsmerkmale werden von Kindern und Jugendlichen mit dem Markennamen verknüpft und stärker gewichtet als Umweltaspekte. „Unsere Studie unterstreicht, dass Marken bei Jugendlichen einen maßgeblichen Einfluss auf die Wahrnehmung von Getränken haben. Es hat sich auch gezeigt, dass Jugendliche mit Öko-Labels vertraut sind, es aber aufgrund von unzähligen Kennzeichnungen zu irreführenden Interpretationen kommt. Viele Jugendliche bringen etwa ,Fairtrade' mit gesunden Produkten in Verbindung. Deshalb sollten Bildungsprogramme nicht nur die Bekanntheit von Öko-Labels fördern, sondern auch ein besseres Verständnis für ihre tatsächliche Bedeutung vermitteln", erklärt Julia Eisner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Marketing, die die Studie gemeinsam mit Petra Dirnberger, Robert Fina und Florian Goller durchgeführt hat.

Das Studien-Team Julia Eisner, Petra Dirnberger, Robert Fina und Florian Goller (von links oben nach rechts unten). Foto: FHWN

Selbst wenn die Labels („AMA Gütesiegel“, „Fairtrade“ und „Blauer Engel“) von den Jugendlichen erkannt wurden, schien dies kaum Auswirkungen auf ihre Einschätzungen von Geschmack und Gesundheit zu haben.

Hervorzuheben ist, dass die getesteten Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich in der Lage waren, die Umweltlabels richtig zu kategorisieren. Bei Studien in anderen Ländern war dies oft nicht der Fall. Das gibt Aufschluss darüber, dass hierzulande bereits Umweltbewusstsein und nachhaltiger Konsum gelehrt werden – auch wenn die Wirkung noch begrenzt ist.