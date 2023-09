FH Campus Wieselburg Sensorikmanager Junior: Wichtiger Qualifizierungsschritt

Foto: FHWN

B evor das Wintersemester am Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt startet, absolvierten 32 ehemalige und aktive Studierende aus den Studiengängen Lebensmittelproduktentwicklung & Ressourcenmanagement sowie Consumer Research & Data Driven Marketing die Ausbildung zum zertifizierten DLG Sensorikmanager Junior, eine in dieser Form einzigartige Zertifizierung in Österreich.