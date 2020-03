Der Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt hat zwei Monate nach der Eröffnung des neuen Gebäudes wieder Grund zum Feiern – und zwar die Verleihung des Österreichischen Umweltzeichens.

„Wir freuen uns sehr. Dies ist nur dank eines sehr engagierten und interdisziplinären Umweltteams möglich – dieses Vorhaben war immerhin auch der dringliche Wunsch der Mitarbeiter. Nachhaltigkeit in all ihren Ausprägungen ist ein zentraler Bestandteil sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, somit haben wir heute unsere nachhaltige Ausrichtung am Standort weiter forciert“, betont Studienbereichsleiterin Lorena Meierhofer.

Mit dem Umweltzeichen forciert der Campus die nachhaltige Entwicklung und Bewusstseinsbildung der Studierenden noch stärker. Für die Umsetzung kommen konkrete Schritte im Rahmen des Umweltmanagements und unterschiedliche Maßnahmen zur Unterstützung der SDG’s (Sustainbale Development Goals) zum Einsatz. Die erste Maßnahme wird mit dem Trendforum „Konsum im Wandel zwischen Nachhaltigkeit und Digitalisierung“, am Freitag, 20. März, umgesetzt. Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events auszurichten. Dafür trifft der Campus viele Maßnahmen, wie die Förderung von nachhaltiger Mobilität.