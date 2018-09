In Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wiener Neustadts Bürgermeister und FHWN-Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Schneeberger sowie dem Wieselburger Bürgermeister Günther Leichtfried wurde am Mittwoch der feierliche Spatenstich zum Ausbau des Marketing Campus Wieselburg durchgeführt.

Zahlreiche Festgäste zeigten großes Interesse am offiziellen Startschuss für die Bauarbeiten.

Platz für bis zu 1.000 Studierende

„Gemäß der konsequenten Wachstumsstrategie der FH Wiener Neustadt wächst nicht nur das Studienangebot, sondern auch der Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur. Mit der Erweiterung unseres Marketing Campus in Wieselburg wird bis Ende 2019 Platz für bis zu 1.000 Studierende geschaffen. Der heutige Startschuss für die Bauarbeiten am Standort Wieselburg wie auch die bereits fortgeschrittenen Arbeiten rund um den neuen City Campus in Wiener Neustadt besiegeln unser Vorhaben – die Stärkung des Hochschulstandortes Niederösterreich“, so Josef Wiesler, Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt.

Externe Räumlichkeiten angemietet

Der derzeitige Standort bietet Platz für ca. 550 Studierende, doch tatsächlich nehmen bereits knapp 700 Personen das Studienangebot am Marketing Campus Wieselburg in Anspruch. Dies kann derzeit nur mit der Anmietung externer Räumlichkeiten bewerkstelligt werden. Beinahe die Hälfte des Neubaus wird daher benötigt, um den aktuellen Platzbedarf zu decken, die weitere Fläche um den Wachstumskurs der FH Wiener Neustadt auch am Standort Wieselburg fortsetzen zu können.

„Der offizielle Spatenstich ist immer ein wesentlicher Meilenstein in einem Bauprojekt und zeigt, dass alle vorbereitenden Maßnahmen am Papier abgeschlossen sind und nunmehr in die Realität umgesetzt werden. Die bisherige Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten funktionierte ausgezeichnet, sodass wir uns auf die Ausführungsphase freuen. Die geplante Inbetriebnahme ist für Ende 2019, rechtzeitig zum 20 Jahr-Jubiläum des Marketing Campus Wieselburg, geplant“, so Peter Erlacher, Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Fachhochschul-Immobiliengesellschaft.