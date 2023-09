Neue Studiengangsleiterin mit großem Erfahrungsschatz

In den vergangenen Monaten wurde der Master-Studiengang „Marketing- und Konsumentenforschung“ am Campus Wieselburg der FHWN mit einem völlig neuen Curriculum ausgestattet und neu benannt. Auch an der Spitze des nun als „Consumer Research und Data Driven Marketing“ bekannten Studiengangs gibt es seit Kurzem ein neues Gesicht.

Die neue Studiengangsleiterin Julia Krall ist bereits bestens mit dem Campus Wieselburg der FHWN vertraut, denn bereits seit dem Jahr 2012 ist sie hier beschäftigt. Ab 2014 bestand ihre Aufgabe dann in der Leitung des Fachbereichs Consumer Science.

Die 35-Jährige blickt daher auf langjährige Lehrerfahrung zurück und konnte über die Jahre einen breiten Erfahrungsschatz anwendungsorientierter Praxis aufbauen, indem sie zahlreiche Projekte in der Markt- und Konsumentenforschung namhafter nationaler und internationaler Unternehmen verantwortete.

„Julia Krall bringt mit ihren fachlichen Kompetenzen und ihrem großen Engagement für die Studierenden genau die richtige Kombination an Qualifikationen und persönlichen Eigenschaften mit, um diesen zukunftsorientierten Masterstudiengang zu leiten und weiterzuentwickeln“, freut sich der Leiter der Fakultät Wirtschaft an der FHWN, Thomas Leoni, über die frischgebackene Studiengangsleiterin des Master-Studiengangs „Consumer Research & Data Driven Marketing“, welcher Konsumenten in den Mittelpunkt des Interesses stellt und sich mit den vielschichtigen Möglichkeiten der Datengewinnung und Dateninterpretation in der Konsumentenforschung beschäftigt.

Julia Krall soll das neu revisionierte berufsermöglichende Studium am Campus Wieselburg als Studiengangsleiterin künftig nicht nur weiterentwickeln, sondern auch ihre Erfahrungen in Lehr- und Forschungsprojekten einbringen.

„Ich freue mich über die Möglichkeit, den Bereich, in dem ich bereits seit Jahren tätig bin, noch umfassender zu bearbeiten und die nächsten Expertinnen und Experten in der Konsumentinnen- und Konsumentenforschung auszubilden“, blickt die Markersdorferin glücklich in die Zukunft.

„Neue Datenquellen und große Datenmengen erfordern umfassende Interpretationskompetenz sowie tiefes Konsumentenverständnis, um das volle Potenzial von datenbasiertem Marketing auszuschöpfen. Genau hier setzt das neu revisionierte Curriculum an. Die Studierenden lernen, aus einer Fülle an Daten unterschiedlichster Quellen Insights zu extrahieren, Handlungsempfehlungen abzuleiten und diese in zielgerichtete Marketingaktivitäten zu überführen. Die dabei erlangte Beratungskompetenz ist am Jobmarkt sehr gefragt“, verrät die neue Studiengangsleiterin Julia Krall.