Am Freitag, 27. November, hätte die Ausstellung "All Is Transformation" der Künstlerin Claudia Czimek in der Galerie Hofmarcher in Scheibbs mit einer Vernissage beginnen sollen. Da entsprechend der aktuellen Covid-Maßnahmenverordnung keine Eröffnungsvorstellung stattfinden kann, gibt es am Freitag, 27. November, 19 Uhr, eine Filmpremiere über Youtube.

Die Künstlerin tritt in dem Kurzfilm als "Göttin Schmiedefeuer" auf. Die Besichtigung der Ausstellung im Innenraum ist zur Zeit nicht möglich. Aber die transparenten Auslagen der Galerie bieten einen tiefen Einblick in den Ausstellungsraum.