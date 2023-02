Scheibbserin für Romy nominiert

Magdalena Punz ist in Scheibbs aufgewachsen, hat 2003 am BORG maturiert, in Wien und ein Semester in Utrecht Theater, Film- und Medienwissenschaft studiert, ehe sie 2009 als Journalistin über Radio Orange, News of the World, MTV und Daily Mirror zu Puls 4 gekommen ist.

Seit 2019 ist sie als Chefreporterin bei Puls 24 immer im Zentrum des Geschehens und berichtet live von Anti-Corona-Demos, vom Krieg in der Ukraine und von brisanten Gerichtsprozessen. Ihre Schwerpunkte liegen bei den Themen Terrorismus, Gewalt-Prävention, Migration und Klima-Katastrophen.

Im Vorjahr hat sich Magdalena Punz auch in „True-Crime“-Formaten einen Namen gemacht und war bei „Österreichs schockierendste Verbrechen“ auf Puls 4 sowie im exklusiven ZAPPN Streaming-Format „Rot-Weiß-Tod – True Crime mit Magdalena Punz“ zu sehen.

Ihre Arbeit brachte der 37-jährigen Scheibbserin, die seit knapp 20 Jahren in Wien lebt, nun die Nominierung für die Kurier Romy 2023 in der Kategorie „TV-Journalismus“. Die weiteren Nominierten in dieser Kategorie: das ORF-Büro Moskau (Paul Krisai, Miriam Beller, Carola Schneider), Lisa Gadenstätter und Hanno Settele („Dok 1“), Marcus Wadsak, der nun auch das „ZIB Magazin Klima“ im ORF moderiert und ihr Puls 4-Kollege Thomas Mohr („newsroom live“).

Ein ausführliches Interview mit Magdalena Punz lest ihr in der nächstwöchigen Print-Ausgabe der Erlauftaler NÖN.

Für Magdalena Punz kann man aber natürlich schon jetzt abstimmen: https://kurier.at/romy/romy-2023-magdalena-punz-nominiert-in-der-kategorie-tv-journalismus/402323256

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.