Erste Filmvorführung in Puchenstuben

Die Filmchronisten haben es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Geschichte, altes Wissen und Traditionen in Form von Kurzfilmen festzuhalten und so für nachfolgende Generationen zu dokumentieren. So wurden auch in der Gemeinde Puchenstuben fünf Kurzfilme gedreht, die nun erstmals öffentlich vorgeführt werden.

Zur Premiere lädt die Gemeinde Puchenstuben am Sonntag, 26. März, um 11 Uhr in die Hallerstub’n. Präsentiert wird beispielsweise der Film „Der Weg zu den Sternen“, der zeigt, wie Franz Klauser seine Leidenschaft für die Astronomie in faszinierende Projekte einbringen konnte. Für den Film „Die Unbeugsamen“ folgten die Filmchronisten den Spuren der Puchenstubener Widerstandskämpfer in der NS-Zeit und in „Mariazellerbahn Open-Air“ begleitete das Filmteam eine besondere Zugfahrt.

Bernhard Gamsjäger und Herwig Niederer von den Filmchronisten interviewten Familie Wutzl für den Film „Die Unbeugsamen“. Foto: Leader Region Mostviertel-Mitte

„Wir freuen uns schon darauf, die fertigen Filme nun in großem Rahmen präsentieren zu können“, freut sich Projektleiter Ernst Kieninger. Weitere Informationen zum Projekt, kommende Termine und Informationen zu den Filmen sind unter www.filmchronisten.at zu finden.

