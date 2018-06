Im Bauhof werden die Requisiten zusammengebaut, der Lunzer Hauptplatz wird begrünt und umdekoriert – ganz Lunz ist derzeit im „Soko Donau“-Fieber.

Seit vergangenen Mittwoch wird der ORF-Krimi an den verschiedensten Plätzen im beschaulichen Ort und in der Region gedreht. Vorab nahmen mehr als 200 Bewerber am Casting für eine Komparsenrolle für die Soko Donau-Folge „Die Todesliste“ teil. „Für eine Szene wird unser Kirchenplatz derzeit umgestaltet. Dazu werden extra Pflanzen aus Wien angeliefert“, erzählt Bürgermeister Martin Ploderer.

Verkehrsteilnehmer, die durch den Ort fahren wollen, müssen in diesen Tagen mit örtlichen Sperren oder kurzen Verkehrsanhaltungen rechnen. Gedreht wird voraussichtlich noch bis 19. Juni.

Land NÖ erteilte Serie eine Förderzusage

Auch das Land Niederösterreich ist bei der neuen Soko Donau-Staffel als Unterstützer an Bord und erteilte der erfolgreichen Krimiserie eine Förderzusage über 90.000 Euro.

„Die Erfolgsserie wurde bereits in mehr als 25 Länder verkauft und trägt durch seine Drehorte massiv zur Erhöhung des Bekanntheitsgrade Niederösterreichs bei“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Im Rahmen der 14. Staffel spielen gleich drei der 16 Folgen in Niederösterreich, an Orten der Wachau bis ins Ötscherland.