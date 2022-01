Februar wird Filmmonat im kultur.portal Scheibbs

Scheibbs.impuls.kultur macht den Februar mit der film.werk.statt zum Filmmonat. Am Donnerstag, 3. Februar, beginnt die EUXXL-Filmreihe mit dem Film „Mein Blind Date mit dem Leben“. An den darauf folgenden Donnerstagen, jeweils um 19.30 Uhr, gibt es weitere drei Filmzuckerl: Der geheime Roman des Monsieur Pick, Master Chan und The White Crow.

Das Programm für 2022 steht demnächst fest. Johann Huber von impuls.kultur verrät bereits einige Highlights: Am 25. März gastiert die bayrische Kabarettistin Franziska Wanninger im kultur.portal, am 24. April gibt es, ebenfalls im kultur.portal, eine Lesungs-Matinee mit Ilse Nekut. Am 20. und 21. Mai findet ein Impro-Theater-Workshop mit Susanne Pöchhacker statt.

„Auch einen Theater-Herbst wird es wieder geben“, verspricht Hans Huber. „Details werden in Kürze verraten.

