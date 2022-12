Finanzen Lunz am See: Nur drei Projekte geplant

Lesezeit: 2 Min Claudia Christ

Ohne den erkrankten Bürgermeister Josef Schachner verlief die letzte GR-Sitzung des Jahres in Lunz. Foto: Gemeinde

W eniger Projekte, weniger Schulden lautet die Devise in Lunz am See.