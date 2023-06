100 Jahre Natursteinwelten Ehrlich in Scheibbs

Die Firmengründung erfolgte mit Alfred Ehrlich 1922 durch den Steinmetzmeister, der 1932 den Betrieb an Richard I. übergab. Nach dessen Rückkehr aus russischer Gefangenschaft 1947 machte dieser unverdrossen weiter – und übergab den Betrieb 1977 an seinen Sohn Richard II.

Neben den üblichen Tätigkeitsbereichen in den Friedhöfen im Erlauftal-, Ybbs- und Melktal, hat sich die Firma Ehrlich auch als Restaurator einen Namen gemacht. Alleine in Niederösterreich und Wien hat man 85 Kirchen und Kapellen restauriert, unter anderem Stift Melk, Stift Seitenstetten, Dürnstein oder das Stift Klosterneuburg. Im Spezialbereich runde Steinteile gab es sehr interessante Referenzobjekte, wie das Haas Haus, das Kunsthistorische Museum und Schloss Schönbrunn in Wien oder Harrods in London, eine Bank in Kuwait oder ein Hotel in Mannheim. Ein wichtiger Bereich ist auch die Küchenarbeitsplattenproduktion in Zusammenarbeit mit Tischlern und Einrichtern der Region.

Seit 1971 gibt es auch eine Zweigstelle in Waidhofen/Ybbs. Ein großer Schritt war 2015 der Erwerb der „Potzmader Halle“ in Scheibbs. Gegenwärtig sind bei „Ehrlich Natursteinwelt“ 28 Mitarbeiter beschäftigt. Anlässlich der Jubiläumsfeier wurden langjährige Mitarbeiter vor den Vorhang geholt.

Geehrte Mitarbeiter: