Wieselburg: Ein Schlusspunkt nach 32 Jahren

Am 5. September wird Stefan Fallmann 63 Jahre alt. „Zeit, schön langsam kürzer zu treten und das Leben zu genießen“, lächelt Stefan Fallmann. Seit fast 32 Jahren ist der Wieselburger schon selbstständig. Seine Lehre als Elektromechaniker und Maschinenbauer - heute heißt der Lehrberuf Mechatroniker - hat Stefan Fallmann von 1975 bis 1978 in Gresten absolviert, 1987 folgte die Meisterprüfung und sukzessive der Weg in die Selbstständigkeit. „Mir hat das Reparieren von Elektrogeräten immer Spaß gemacht. Dazu kam der Wunsch, einen Elektrofachhandel selbst zu führen“, schildert Fallmann im NÖN-Gespräch.

Am 11. November 1991 erfüllte er sich diesen Wunsch und eröffnete sein Expert-Geschäft in der Zeil in Wieselburg (Manker Straße 15). Einem Standort, den er fast 32 Jahre treu blieb. Am 5. August wird er dort das letzte Mal seine Geschäftstüre zusperren. Dann ist Schluss, zumindest mit der Selbstständigkeit. Fallmann geht in Pension. Allerdings nicht ganz. „Mir macht die Arbeit ja immer noch Spaß, ich bin relativ gesund und möchte meine über 9.000 Kunden, die ich in den vergangenen 30 Jahren hatte, davon sicher rund 3.000 Stammkunden, nicht einfach so vor den Kopf stoßen. Daher habe ich mich entschieden, neben der Pension von Montag bis Freitag vormittags noch bei Expert Gamsjäger in seinem neuen Geschäft in Bergland mitzuarbeiten und dort vor allem auch meine Wieselburger Kunden zu betreuen“, sagt Fallmann und bedankt sich bei seinen treuen Kunden.

Für Andreas Gamsjäger, Firmenchef von Expert Gamsjäger, natürlich eine Win-win-Situation. „Als Expert-Fachhändler kennen und schätzen wir uns schon länger. Für uns ist es natürlich ein Pluspunkt, jemanden mit Stefans Wissen und Erfahrung im Team zu haben. Und natürlich wollen wir auch seine bisherigen Kunden weiter mit gewohnt hoher Qualität bedienen“, sagt Andreas Gamsjäger.

Was mit dem Geschäftslokal in Wieselburg passieren wird, steht derzeit noch nicht genau fest. Dieses ist im Besitz von Stefan Fallmann. Derzeit denkt er daran, dieses zu verkaufen. Aber zuvor wird noch die gesamte lagernde Ware nach Bergland übersiedelt. Denn auch das ist Teil des „Deals“ der beiden Expert-Händler.