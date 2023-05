Oberndorf: 80 tote Bachforellen im Melkfluss - erste Analysen sind da

Umweltalarm am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Oberndorf. Ein Anrainer entdeckt mehrere tote Fische im Melkfluss. Er informiert sofort die Behörden. Bezirkshauptmannschaft, Gemeinde, Polizei und Fischereiaufsicht sind seitdem beim Ermitteln, wie es zu diesem Fischesterben gekommen sein kann.

„Wir haben im Bereich zwischen Gstetten-Parkplatz/Haus Zimprich und der Brücke beim Kindergarten rund 80 tote Bachforellen aus dem Melkfluss geborgen. Die Ursache für das Fischesterben ist aktuell noch unbekannt“, erklärt Fischereiaufseherin Elfriede Hörhan Dienstagmittag gegenüber der NÖN.

Bürgermeister Walter Seiberl hat sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls auch die Polizei eingeschaltet. „Das Fischesterben beginnt unmittelbar nach dem Bereich, wo der Regenwasserkanal in die Melk einmündet. Wir vermuten, dass irgendjemand irgendetwas in den Regenwasserkanal eingeleitet haben könnte, wodurch es zu diesem Fischesterben kam. Die Behörden haben Wasserproben entnommen. Die genauen Analysen sind noch ausständig. Daher sind das alles derzeit nur Vermutungen“, betont Seiberl im NÖN-Telefonat.

Übrigens, eine offensichtliche Verschmutzung der Melk habe sich laut Seiberl nicht gezeigt. „Es war weder ein Ölfilm noch sonst eine Oberflächenwasser-Verunreinigung sichtbar“, erklärt Seiberl.

Erste Analyseergebnisse: Wasser ist wieder in Ordnung

Inzwischen sind auch die ersten Wasserproben analysiert worden, wie der Scheibbser Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manuel Höfer gegenüber der NÖN bestätigt. „Das Wasser ist mittlerweile wieder in Ordnung. Es konnten heute Vormittag keine erhöhten Werte mehr im Wasser der Melk gemessen werden. Alle Werte haben gepasst. Es wurden auch Proben bei einer in der Nähe befindlichen Baustelle entnommen - auch dort gibt es keine erhöhten Werte“, erklärt Höfer.

Die Behörden gehen daher davon aus, dass bereits am Pfingstmontag irgendetwas in die Melk illegal eingeleitet wurde, das zu diesem Fischesterben geführt hat. „Das kann durchaus auch durch das Entleeren eines über den Winter abgestandenen und mit Chemikalien versetzten Pools entstanden sein, der in nicht korrekter Weise in den Regenwasserkanal eingeleitet wurde. Die Ermittlungen der Polizei laufen“, erklärt Höfer.

