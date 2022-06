Fitness-Serie „Fit-Aktiv“: Heidi Sykora drehte am Lunzer See

Claudia Christ

Heidis motivierte Mitturner am Lunzer Platzl waren Ruderweltmeister Christoph Schmölzer sowie die Lunzer Annika Heigl und Brigitte Leichtfried. Foto: Maria Seis

D ie Fitnessexpertin aus Göstling kam in der Vorwoche für fünf neue Folgen der ORF-Sendung an den Lunzer See.