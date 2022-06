Fischer-Training auf grüner Wiese in Purgstall

Werbung

Seit 24 Jahren treffen sich auf Einladung der Österreichischen Fischereigesellschaft Fliegenfischer aus aller Welt zu einem Trainingskurs an der Erlauf in Stock.

Trainiert wird drei Tage lang auf der grünen Wiese am Fluss. „31 Teilnehmer sind heuer gekommen, 12 davon Frauen“, berichtet Initiator und Ehrenpräsident Peter Benesch. Eine Instruktorin und acht Instruktoren standen den Teilnehmern zur Seite. Mit Glenda Powell aus Irland war sogar ein richtiger Star im Trainer-Team: Sie ist Weltmeisterin im Zweihand-Weitwurf und organisiert in ihrer Heimat Coachings, Workshops und Touren zum Thema Fischen.

„Nicht zuletzt durch Vorbilder wie Glenda wird der Frauenanteil unter den Fischern von Jahr zu Jahr mehr“, freut sich Peter Benesch. Vor vier Jahren wurden von Schirmherrin Ramona Hany die österreichischen „Fishing Ladies“ gegründet, die regelmäßige Treffen abhalten und sich regen Zuspruchs erfreuen.

Im kommenden Jahr feiern die Fliegenfischer-Treffen in Purgstall ihr 25-jähriges Jubiläum. „Der ruhige Ort mit der großen Wiese hier ist ideal“, schwärmt Peter Benesch. „Und auch die Reviere in der Umgebung sind wunderschön, sodass die Fischer in der Freizeit noch die interessanten Reviere der Großen Erlauf oder den Fischersteig in der Erlaufschlucht erkunden können.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.