Tradition: „Lehardi-Kirtag“ in Lackenhof

Am Montag fand bei traumhaftem Wetter der ,,Lehardi-Kirtag“ in Lackenhof am Kirchenplatz mit zahlreichen Standlern statt. Auch Martina Faschingleitner stellte ihre selbst produzierten Schuheinlagen aus Lamawolle vor, die vor allem im Winter sehr beliebt sind. In der alten Volksschule fand parallel dazu der traditionelle Flohmarkt von Lore Fallmann statt, wo man von alten Küchengeräten bis zu moderner Kleidung und Spielzeug alles finden konnte. Die Goldhauben luden zu Kaffe und selbst gebackenen Kuchen und im Pfarrheim konnte man sich bei kleinen Speisen gemütlich zusammensetzen.