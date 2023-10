Erfolgreiche Schnäppchenjagd in Gaming

Das Haus der Begegnung wurde am vergangenen Samstag zum Ort voller Schätze. Denn beim ersten „Second Love Market“ in Gaming fand aus einer Vielfalt aus Kleidung, Schuhen, Dekoration und Schmuck wohl jeder sein neues Lieblingsteil.

„Es war ein sehr schöner Tag mit vielen tollen Menschen, Gesprächen und Momenten. Wir haben tolles und viel positives Feedback bekommen und freuen uns, dass unsere Sache und Umsetzung so gut angenommen wurden“, sind die drei jungen Organisatorinnen Ines Muckenhuber, Sophie Linhart und Paula Pöchhacker mit dem Verlauf des Flohmarktes mehr als zufrieden. Denn durch die vielen Besucher konnte in Zusammenarbeit mit dem Verein RIG- Gaming mit der Spendenaktion an den Verein „MUT- Mensch, Umwelt, Tier“ ein wichtiger Beitrag geleistet werden.

Der Erfolg des „Second Love Market“ lässt die Organisatorinnen bereits das nächste Event planen: „Wir haben auch schon die eine oder andere Idee für Änderungen und Verbesserungen und wollen noch hie und da etwas hinzufügen. Wir freuen uns über jegliches Feedback und auf einen weiteren tollen Tag. Alle weiteren Infos werden wir, sobald wir mehr wissen, über unseren Instagram account (seconlovemarket_at) und Werbeplakate bekannt geben.“