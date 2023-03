Riesiger Ansturm beim Wieselburger Lions-Flohmarkt

Drei Messehallen, rund 200 freiwillige Helferinnen und Helfer, tausende gebrauchte Produkte aus den verschiedensten Kategorien und hunderte Menschen, die schon längere Zeit vor Öffnen der Messetore vor den Eingängen ausharren, um einen optimalen „Startplatz fürs Flohmarktshopping“ zu ergattern - der Wieselburger Lions Flohmarkt ist einfach etwas Besonderes. Das ist auch bei der 48. Auflage, die diesen Samstag und Sonntag über die Bühne geht nichts anderes.

„Es hat alles perfekt geklappt. Ein großes Dankeschön an die vielen Helferinnen und Helfer, die heute und morgen hinter den Verkaufsständen stehen, aber auch an jene, die im Vorfeld die Waren entgegengenommen, sortiert und kategorisiert haben und jene, die in den nächsten Tagen die übriggebliebenen Artikel fachgerecht entsorgen werden“, bedankte sich Lions-Präsident Hannes Scheuchelbauer schon zu Beginn des Flohmarkts bei seinem Team. Der Flohmarkt ist die wichtigste Einnahmenquelle für die Lions. „Nur dank dieser Einnahmen können wir viele Familien und Organisationen in der Region unterstützen, die unsere Hilfe brauchen“, betont Scheuchelbauer.

„Wir haben heuer etwas weniger Waren, dafür eine höhere Qualität. Ich bin überzeugt, dass jeder und jede etwas finden“, sagt Flohmarkt-Cheforganisator Georg Roher. Übrigens: Auch die nicht verkaufte Ware kommt zum Großteil einem guten Zweck zu Gute. „Wir befüllen mittlerweile zwei Lkws mit nicht verkaufter Ware. Ein Lkw mit Textilien geht als Hilfstransport nach Moldawien und von dort weiter in die Ukraine. Ein zweiter Lkw geht nach Ungarn, wo unser ungarischer Partnerclub einen eigenen Lions-Flohmarkt veranstaltet“, schildert Georg Roher. Und die übriggebliebenen Bücher gehen an das Jugendrotkreuz Blindenmarkt und die Kinderkrebshilfe Österreich.

Der 48. Erlauftaler Lions Flohmarkt in Wieselburg hat noch heute Samstag, 25. März, bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 26. März, von 9 bis 14 Uhr am Messegelände Wieselburg geöffnet.

Pünktlich um 9 Uhr öffneten am Samstag die Tore der drei Messehallen in Wieselburg und kurz darauf wechselten die ersten Produkte um wenig Euros ihren Besitzer. Der Ansturm der Besucher auf die vielen angebotenen Produkte beim 48. Erlauftaler Lions Flohmarkt des Lions Club Wieselburg war groß.

