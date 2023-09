Flüchtlings-Hilfe: „Hier sind heute nur Ehrengäste“

Bei einem gemütlichen Beisammensein im Scheibbser Stadtsaal kamen noch einmal jene zusammen, die sich 16 Monate lang für die Ukrainehilfe im Scheibbser Lehenhof engagiert hatten. Von unglaublicher Hilfsbereitschaft und vielen großzügigen Spenden bereits vor der Ankunft der Geflüchteten berichtete Alina Fallmann vom Verein Brücke.

Insgesamt 270 Menschen aus der Ukraine haben im Lehenhof in der Zeit zwischen März 2021 und Dezember 2022 zumindest vorübergehend einen sicheren Ort gefunden. „Zu Spitzenzeiten kamen wir auf 90 Bewohner“, berichtete Alina Fallmann. „Viele sind in ihre Heimat zurückgekehrt, andere sind zu Freunden oder Familien in Österreich oder in andere Länder gezogen. An die 50 Menschen aber sind in der Region geblieben und werden von uns weiterhin unterstützt.“

„Die, die bleiben wollen, weiterhin unterstützen“

Ein Musterbeispiel an Menschlichkeit nannte Bürgermeister Franz Aigner die Aktion, die im Lehenhof spontan begonnen hatte. „Heute seid ihr alle Ehrengäste. Ihr alle habt vom ersten bis zum letzten Tag wesentlich zum Gelingen des Projekts beigetragen“, begrüßte er die Anwesenden. Bei den mehr als hundert Menschen, die von Küche über Montage bis zum Deutschunterricht mitgeholfen haben, bedankte sich auch Christine Dünwald, Obfrau des Vereins Brücke.

Auch wenn am geräumten und gereinigten Lehenhof nichts mehr an die tragische Zeit der ersten Ankünfte erinnere, sei die Lage in der Ukraine nach wie vor alles andere als entspannt, mahnte Landtagsabgeordneter Anton Erber. Umso wichtiger sei es, den Geflüchteten, die sich zum Bleiben entschlossen hätten, weiterhin persönliche Hilfe im Alltag und bei der Arbeitssuche zu geben.

Auch die Politik müsse ihren Teil dazu beitragen: „Viele würden gerne in den Berufen arbeiten, die sie in ihrer Heimat hatten. Da heißt es, möglichst schnell an der Anerkennung ihrer Qualifikationen arbeiten und bürokratische Hürden aus dem Weg räumen“, sagte Erber.