Erfolge für Modellflieger in Wolfpassing

Am Flugplatz Unterstampfing wurden am Wochenende die Staatsmeisterschaften und die Bewerbe der Klasse RC-MS (Modellsegler) ausgetragen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bewerbe und können uns auch über zahlreiche Erfolge von Vereinsmitgliedern freuen“, sagt Erich Moser.

So erreichte Franz Riegler für den MBC-Erlauftal den zweiten Platz und Andreas Buchinger Platz fünf bei den Staatsmeisterschaften am Samstag.

Beim Bewerb der Motorsegler am Sonntag gingen insgesamt elf Teilnehmer an den Start. „Auch hier waren unsere Mitglieder erfolgreich und sicherten sich einige Stockerlplätze“, freut sich Moser über den dritten Platz von Erich Buxhofer. In der NÖ Landeswertung sicherte sich Buxhofer den ersten Platz vor dem Drittplatzierten Erich Moser.