Hans-Czettel-Preis für Naturpark-Volksschule Gaming

30 Projekte wurden heuer mit dem Hans-Czettel-Preis prämiert, darunter auch die Naturpark-Volksschule Gaming mit dem Projekt „Freiraumklasse - begrünter Lern- und Ruheplatz, grünes Klassenzimmer“.

„Wir freuen uns riesig über Auszeichnung, ist sie doch eine besondere Anerkennung für unsere Schule. Und die Freiraumklasse wird von uns bereits täglich auch jetzt im Winter genutzt“, meint VS-Direktor Martin Hörmer. Mit dem erhaltenen Preisgeld von 300 Euro werden Lehrmittel für die Schule angeschafft.

Die Hans-Czettel-Förderungspreise werden für herausragende Leistungen und vorbildliche Projekte im Natur- und Umweltschutz in NÖ vergeben. Zum 40-jährigen Jubiläum konnte Obmann Landtagsabgeordneter Christian Samwald im Beisein von LH-Stellvertreter Franz Schnabl von 54 Einreichungen 30 Projekte prämieren. Dabei wurden Preisgelder in Summe von 10.000 Euro vergeben. Unter den Preisträgern sind 13 Schulen, acht Vereine/Organisationen, acht Gemeinden und eine Einzelperson. „Besonders erfreulich an den Projekteinreichungen ist, dass sehr viele Kinder und Jugendliche sich daran beteiligt haben. Es ist eine großartige Möglichkeit, dieses Engagement auch einmal zu würdigen“, sind sich Schnabl und Samwald einig.

