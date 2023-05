Wieselburger Trainingsplätze bekommen neues LED-Flutlicht

Rund 55.000 Euro kostet laut Kostenvoranschlag der im heurigen Sommer geplante Austausch der Flutlichtanlagen auf den beiden Trainingsplätzen des SC Raika TTI Group Wieselburg. Der Wieselburger Gemeinderat gewährte dem SC in seiner vorwöchigen Sitzung dafür eine Subvention von 25.000 Euro. Am Donnerstag dieser Woche beschloss auch die Landgemeinde eine Förderung von 5.000 Euro. Weitere 15.000 Euro Förderung sollen vom Land kommen, 3.000 Euro vom NÖ Fußballverband. Den Restbetrag muss der Verein stemmen.

„Dennoch ein für die Zukunft wirtschaftlich wichtiger Schritt, denn die höheren Energiekosten belasten unser Budget natürlich enorm. Daher werden wir die Flutlichtanlagen auf unseren Trainingsplätzen tauschen. Dieser Umstieg auf LED ist auch für Wieselburg als e5-Gemeinde wichtig“, weiß SCW-Obmann Robert Gnant. Die Anlage am Hauptspielfeld könnte in den kommenden Jahren folgen. „Die ist praktisch am wenigsten in Betrieb, weil sie nur für Meisterschaftsspiele benötigt wird, und verbraucht auch stromtechnisch nicht so viel wie die alten Flutlichter auf den Trainingsplätzen“, erklärt Gnant.

Mit der neuen LED-Anlage kommt nicht nur eine energieeffizientere Anlage zum Einsatz, sondern auch die Lichtstärke wird verbessert. Hat die aktuelle Anlage am großen Trainingsplatz einen Durchschnittswert von 110 Lux, so werden die SCW-Kicker künftig bei 150 Lux trainieren. Die Anlage am kleinen Trainingsplatz wird künftig durchschnittlich 90 Lux aufweisen.

