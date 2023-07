20 Jahre Kompetenzzentrum für Bioenergie und nachhaltige Technologien

Mit erfolgreicher, anwendungsorientierter Forschung gestalten BEST (Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH) und ihre Vorgängerorganisationen (Renet Austria, Austrian Bioenergy Center, Bioenergy 2020+) seit 20 Jahren die Bioenergiebranche, die Bioökonomie und die erneuerbare Energiewirtschaft mit. Wieselburg ist dabei eine zentrale Drehscheibe.

Im vergangenen Jahr erhielt BEST eine Förderzusage im Rahmen des COMET-Programms für weitere acht Jahre. Die Ziele der Forschung umfassen die Entwicklung von reststoff- und abfallbasierten Bioraffinerien und die Digitalisierung des Energiesektors. Um diese Vorhaben zu erreichen, greift das Forschungsunternehmen auf die eigene Infrastruktur zurück. Neben den Einrichtungen in Wien-Simmering und Graz steht dem Betrieb das GreenCarbon und das Microgrid Lab, beide in Wieselburg, zur Verfügung.

Das 20-jährige Jubiläum wurde in der Seifenfabrik Graz gefeiert. Mit Fachvorträgen und Präsentationen gab es vor der offiziellen Eröffnung einen Einblick in künftige Forschungstätigkeiten des Zentrums.

„So stolz wir auch auf das Erreichte sind, so sehr treibt uns unsere Verantwortung an, um nicht stehen zu bleiben, sondern tagtäglich an den Technologien und Systemlösungen der klimaschonenden, krisensicheren und erneuerbaren Energieversorgung von morgen zu arbeiten. Unsere Forschungsziele sind diesen Zielen untergeordnet und damit aktueller denn je“, sagen die beiden Geschäftsführer Roman Schmid und der Hauptzuständige für Wieselburg, Walter Haslinger.

„Erst vor wenigen Wochen habe ich mich bei der Inbetriebnahme des GreenCarbon Lab am niederösterreichischen Technopolstandort in Wieselburg von den Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der BEST überzeugen dürfen. Ich gratuliere ganz herzlich zum 20-jährigen Bestehen und wünsche der BEST weiterhin viel Erfolg bei ihrem Einsatz für eine verantwortungsvolle und klimafreundliche Bioökonomie“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.