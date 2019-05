Die NÖN möchte ihr inhaltliches Angebot weiter verbessern – mit eurer Hilfe! Dafür suchen wir NÖN-Leser, die die Erlauftaler NÖN am 27. oder 28. Mai von 18 bis 20 Uhr im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung lesen und mit uns über die Inhalte diskutieren. Die Untersuchung findet in der Redaktion der Erlauftaler NÖN in Purgstall statt.

Daraus können wir unsere Schlüsse ziehen, welche Inhalte besonders interessieren und welche weniger. Nur so können wir gezielt unter der wissenschaftlichen Leitung der FH St. Pölten noch besser auf die Bedürfnisse unserer Leser eingehen.

So funktioniert’s: Jetzt per E-Mail mit dem Kennwort „Meine NÖN“ anmelden bei Laura Fischer (l.fischer@noen.at).

Jeder Teilnehmer erhält die NÖN als ePaper bis zum Jahresende gratis sowie 50 Euro als Dankeschön.