Die Stadtgemeinde Scheibbs setzt schon seit vielen Jahren in der Bewirtschaftung des Burgerhofwaldes auf die weltweit anerkannte PEFC-Zertifizierung. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für eine aktive und nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzverarbeitung. PEFC-Geschäftsführer Gerhard Pichler verlieh dre Stadt in der Vorwoche die aktuelle PEFC Teilnahmeurkunde und bedankte sich für das langjährige Wald-Engagement.

„Durch die nachhaltige PEFC-zertifizierte Bewirtschaftung des Burgerhofwaldes trägt die Stadtgemeinde Scheibbs zur Sicherung der Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion bei und erhält diese so wichtigen Funktionen für die künftigen Generationen“, betonte Pichler. In Österreich werden mehr als drei Viertel der Waldfläche nach den PEFC-Standards garantiert nachhaltig bewirtschaftet. Darum kümmern sich rund 87.000 WaldbesitzerInnen. 550 heimische Unternehmen der Wertschöpfungskette Holz setzen schon auf die PEFC-Zertifizierung - das Siegel mit den zwei Bäumen.