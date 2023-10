Team der Scheibbser Geburtenstation ist „up to date“

„Die Betreuung der Wöchnerinnen und Neugeborenen im Klinikum ist eine abwechslungsreiche, schöne Aufgabe – kann Pflegepersonen aber auch immer wieder vor herausfordernde Situationen stellen. Jedes Mutter-Kind-Paar ist anders und braucht andere Informationen zur Findung ihres eigenen Weges. Laufende Fort- und Weiterbildung ist uns daher sehr wichtig“, weiß Stationsleiterin Alexandra Wieseneder von der Geburtenstation im LK Scheibbs.

Das Stationsteam hat heuer eine externe Expertin für einen Seminartag gewinnen können. In verschiedenen Workshops wurden theoretische Inhalte und die praktische Umsetzung unterrichtet. Zusätzlich gibt es auch im Team ausgebildete Still- und Laktationsberaterinnen, „die uns laufend an ihrem Expertinnenwissen teilhaben lassen und uns die Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen“, berichtet Wieseneder.