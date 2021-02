Da Faschingsbälle und Faschingsumzüge heuer allesamt ausfallen, aber viele dennoch auf das Verkleiden nicht verzichten wollen, ruft die Erlauftaler NÖN die Leser auf, Fotos von der Faschingsparty im Familienkreis, Selfies im Faschingskostüm oder einfach Fotos von den Kindern/Erwachsenen verkleidet oder auch nur geschminkt einzusenden.

Die NÖN druckt diese Fotos in der Printausgabe ab beziehungsweise stellt sie auch online, um so ein wenig Faschingsstimmung zu verbreiten.

Bitte Fotoeinsendungen in guter Qualität per Mail an redaktion.erlauftal@noen.at schicken. Bitte auf alle Fälle Namen der Person(en) am Foto sowie Wohnort dazuschreiben.

Mit Ihrer Einsendung stimmen Sie zu, dass die Fotos auf allen NÖN-Plattformen beziehungsweise in der Printausgabe veröffentlicht werden können.