In Scheibbs (Treffpunkt 8 Uhr Bauhof), Purgstall (Materialausgabe von 07.30 bis 09.30 Uhr beim Rathaus/Hintereingang) aber auch Steinakirchen (Treffpunkt 7.30 bis 8 Uhr FF-Haus) gibt es am Samstag konzentrierte Aktionen - aber auch dort mit Abstand!

Dem Umwelttag im Alleingang steht also nichts im Weg. Wer die Landschaft von Abfall und Unrat befreien will, kann sich auch an der Aktion „Wir halten Niederösterreich sauber“ der Umweltverbände NÖ und des Landes NÖ beteiligen – mit klaren Regeln und mit besonderer Vorsicht. Einzelpersonen sowie Gruppen aus einem kleinen Familienkreis können sich beim GVU Scheibbs anmelden. Dann werden sie von den NÖ Umweltverbänden und dem Land NÖ mit Hilfsmitteln wie Sammelsäcken, Handschuhen und Warnwesten unterstützt.

GVU-Geschäftsführer Wurzenberger gibt auch einen Tipp, wo der meiste Müll zu finden ist: „An den Rändern der Straßen, wo der Müll aus den Autos geworfen wird, liegt das meiste. Leider scheinen da die Menschen unverbesserlich zu sein.“ Besser stehe es mit den Wanderwegen: „Obwohl seit einem Jahr viel mehr Wanderer unterwegs sind als sonst, herrscht hier doch ein besseres Umweltbewusstsein als noch vor ein paar Jahren“, stellt Wurzenberger zufrieden fest.

NÖN startet Fotoaktion

Machen auch Sie mit und halten unsere Umwelt sauber. Die Erlauftaler NÖN startet dazu wieder eine Fotoaktion. Schicken Sie uns ein Foto von Ihnen beim Sammeln mit kurzer Beschreibung per Mail an redaktion.erlauftal@noen.at.

