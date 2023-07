Ein Rundgang durch Göstlings Geschichte

„Es war purer Zufall, dass ich auf diese Bilder gestoßen bin. Vor 20 Jahren habe ich rund 900 Fotoglasplatten im Sperrmüll gefunden. Wie es sich herausgestellt hat, war das die Fotosammlung von Rudolf Hofbauer. Ich habe diese Platten in den vergangenen Jahren so gut als möglich aufgearbeitet, beschriftet und digitalisiert“, schildert Georg Perschl bei der Eröffnung seiner Ausstellung am Freitag in der Volksschule Göstling. Von 310 dieser Glasplatten hat Fotos entwickelt und präsentiert sie jetzt in der Ausstellung „Land und Leute 1901 bis 1918“.

900 Fotoglasplatten aus dem Nachlass von Rudolf Hofbauer hat Georg Perschl vor dem Sperrmüll gerettet. 310 Fotos davon zeigt er in seiner aktuellen Ausstellung. Foto: Christian Eplinger

Es ist ein Rundgang durch die damalige Geschichte Göstlings und der Region. Rudolf Hofbauer, geboren am 6. April 1874 in Schönbühel bei Melk, kam als Lehrer nach Göstling und heiratete Antonia Schnepf, die Tochter des damaligen Lehrers Peter Schnepf. Er wohnte auch im „Lehrerhaus“ Göstling 48. 1921 wurde er nach Inzersdorf bei Wien versetzt, kehrte aber nach seiner Pensionierung 1936 wieder nach Göstling zurück. Hofbauer war ein sehr aktiver Mitbürger und widmete sich, wie es damals für Lehrer durchaus üblich war, vielen gesellschaftlichen und sozialen Angelegenheiten im Ort. Er war Ehrenmitglied und Ehren-Hauptmannstellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr, Gründungs- und Ehrenmitglied des Gesangsvereins und des Kameradschaftsbundes und Direktor des Waisenhauses. Aufgrund seiner zahlreichen Tätigkeiten für Gemeinde und Vereine wurde er Ehrenbürger der Marktgemeinde Göstling.

Ein "Spiegel-Selfie" von Fotograf Rudolf Hofbauer aus der Zeit zwischen 1901 und 1918. Foto: Repro Georg Perschl

Rudolf Hofbauer bei einem Ausflug mit einer Volksschulklasse ins Steinbachtal 1905. Foto: Repro Georg Perschl

Die Ausstellung zeigt ein lebendiges, liebevolles und detailreiches Bild von Hofbauers zweiter Heimat Göstling. Zu sehen sind Fotos von Schulklassen, Personen, Häusern und Gehöften sowie Landschaften, aber auch von diversen Veranstaltungen wie Erstkommunion oder Feuerwehr-Ehrungsfeiern. Einige Fotos der Ausstellung sind auch den Nachbargemeinden Lunz am See und St. Georgen/Reith gewidmet. Zu sehen sind auch einige Original-Fotoglasplatten sowie die Original-Plattenkamera von Rudolf Hofbauer, die Georg Perschl auch Eigentum seiner umfangreichen Sammlung nennen darf.

Die Sammlung des pensionierten Schulwarts und langjährigen NÖN-Mitarbeiters Georg Perschl umfasst neben zahlreichen Fotos -auch 27.000 Postkarten aus der Region, davon alleine rund 1.700 aus Göstling. Die älteste davon ist aus dem Jahre 1892.

„Es sind unglaubliche Schätze für die Gemeinde und die Region, die Georg immer wieder aufbereitet und auch öffentlich präsentiert. Gerade das ist so wichtig, da uns dadurch die Geschichte unserer Heimat näher gebracht wird“, bedankte sich Bürgermeister Fritz Fahrnberger bei Georg Perschl. Auch Ortschronist und Vizebürgermeister außer Dienst Hermann Strobl, der Georg Perschl bei der Aufbereitung der Ausstellung unterstützte, betonte diese „unglaubliche sensationelle Arbeit, die Georg für Göstling hier leistet. Wir können uns alle glücklich schätzen, dass wir so einen Menschen wie Georg haben“, betonte Strobl.

Die Fotoausstellung ist bis 13. August immer zu den Wochenenden geöffnet. Freitag: 16 bis 20 Uhr, Samstag 14 bis 20 Uhr und Sonntag immer von 9 bis 12 Uhr sowie am 30. Juli und 6. August auch von 15 bis 18 Uhr. Georg Perschl wird während der Öffnungszeiten persönlich anwesend sein und führt auf Wunsch auch durch die Ausstellung.