Pfingstfest war voller Erfolg: FF Randegg nimmt wieder Fahrt auf

Das niederösterreichische Gesangs-Duo „Edmund“ sorgte am Samstagabend für ausgelassene Stimmung im Zelt. Publikum wie Künstler genossen das Konzert in vollen Zügen. „Es war von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach wunderschön“, resümierten die beiden Musiker. Wie in den vergangenen Jahren war heuer Josef Racz wieder mit seinem Schießstand vor Ort. Der Salzburger zeigte sich erfreut über die Besucherfrequenz: „Die Leute kommen in Scharen zum Zeltfest und viele unter ihnen versuchen ihr Glück an meinem Stand. Die Verkaufszahlen haben wieder ihr früheres Niveau erreicht.“ Daniela und Matthias Krondorfer schwangen das Tanzbein zur Volksmusik der steirischen Edlseer. Auch eine Poltergruppe aus Wieselburg fand den Weg nach Randegg, um mit der zukünftigen Braut Carina Reitner zu feiern. Das Zeltfest bot Erik und Patrick Fischer, Benjamin Richter und Liam Bacher (v. l.) die Chance, in die Welt der Feuerwehr einzutauchen. Die Freude über das gelungene Fest ist den Mitgliedern der FF Randegg, Markus Riegler, Helmut List, Roman Teurezbacher (von links) und der Kellnerin Anita Wieser deutlich anzukennen. Starke Konkurrenz bekamen die Edlseer von der Randeggerin Verena Heigl mit ihrer Ziehharmonika.

