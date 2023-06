Die goldene Badewanne „Hildegard“ am Wieselburger Erdbeerfeld

Seit fast zwei Jahren bietet die Fotografin Renate Steinberger mit ihrem Team ein besonderes Hildegard Fotoshooting. „Hildegard“ ist die goldene Badewanne, gefüllt mit Wärme und Selbstliebe. „In ihr darf man sein, wie man ist oder wer man sein möchte. Bei diesem Shooting setzte ich die sinnliche Seite mit viel Ästhetik in den Fokus - dabei ist es ganz egal, ob Frau oder Mann, wobei ich ehrlich gesagt mehr mit Frauen zusammenarbeite. Viele Frauen haben einen sehr selbstkritischen Blick auf ihren Körper. Ich helfe ihnen dabei, sich schön und sexy zu finden und dadurch lebt so manch eine richtig auf“, schildert Steinberger im NÖN-Gespräch.

Bisher hat sie die meisten Shootings in ihrem Studio in Ybbs gemacht. Seit einem Jahr ist Renate Steinberger mit „Hildegard“ aber auch „on tour“. Nach Aufnahmen am zugefrorenen Lunzer See oder mit den Alpakas gab es jetzt ein Shooting auf Wurzers Erdbeerfeld in Bodensdorf. Model Astrid Falkensteiner-Staufer posierte in der „Hildegard“ - natürlich mit Erdbeeren. „Wir haben das Shooting an einem Freitagnachmittag gemacht, mit den unterschiedlichsten Wetterstimmungen. Von Sonnenschein über dunkle Wolken bis Regen. Aber es sind tolle Fotos geworden“, schwärmt Markus Wurzer, der beim Shooting assistierte. Und auch Fotografin Renate Steinberger war es ein tolles Shooting. „Es hat irrsinnig Spaß gemacht, auch als der Regen kam. Astrid war ja ohnehin schon nass. Da war es ihr egal. Und die Wetterstimmungen waren genauso spannend wie das gesamte Arrangement mit den Erdbeeren, der Milch und dem roten Badeanzug - einfach gelungen“, ist Steinberger, die seit elf Jahren fotografiert und seit 2017 das Hobby auch zu ihrem Beruf gemacht hat, begeistert.

Wer nun Lust auf ein eigenes Fotoshooting mit „Hildegard“ bekommen hat - einfach Kontakt mit Renate Steinberger aufnehmen. www.ichwarinderhildegard.at oder 0650/9686627.