Das war die Lange Nacht der Wirtschaft 2023 im Bezirk Scheibbs

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) veranstaltete am Donnerstag nö-weit wieder die „Lange Nacht der Wirtschaft“. Zahlreiche Wirtschaftstreibende und Funktionäre folgten quer durch das ganze Land der Einladung und nutzten den Abend zum eifrigen Netzwerken.

Bei der Wirtschaftskammer in Scheibbs konnten sich Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner und Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater samt Team nicht nur über den Besuch von Bezirkshauptmann Johann Seper, Landtagsabgeordneten Anton Erber, Bürgermeister Franz Aigner sowie die WK-Funktionäre Ingrid Pruckner (Frau in der Wirtschaft) und Richard Weninger (Junge Wirtschaft) freuen, sondern vor allem auch über drei der vier Ö3-Comedy-Hirten. Die Comedians und Stimmen-Imitatoren Herbert Haider, Peter Moizi und Christian Schwab begeisterten die Anwesenden und sorgten für jede Menge Lacher und viel Applaus.

Und damit war gleich eine ganze Reihe von Ehrengästen in Scheibbs zugegen: Vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen über die (Ex-)Bundeskanzler Karl Nehammer, Sebastian Kurz oder Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler bis hin zu Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler sowie die Sportgrößen Toni Polster, Herbert „Schneckerl“ Prohaska, Andi Herzog, Marko Arnautovic, Dominic Thiem, Gerhard Berger oder Alexander Wurz kamen sie alle nach Scheibbs auf die Bühne bei der Langen Nacht der Wirtschaftskammer Bezirk Scheibbs. Natürlich durften da auch die Musikgrößen wie Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, DJ Ötzi, Johnny Cash, Peter Alexander oder Udo Jürgens nicht fehlen.

Für den kulinarischen Ausklang sorgte dieses Mal die Familie Lechner vom Blunz'nsemmerl in Scheibbs mit kalten Köstlichkeiten. Und so wurde bei so manchem Fläschen Kaiser- oder Erzbräu-Bier oder einem Glaserl Wein noch bis lange in die Nacht genetzwerkt.