Picknick im Grünen in Wieselburg .

Wer sich einen entspannten und gleichzeitig musikalischen Sonntag wünscht, ist beim jährlichen klassik.picknick des Veranstalters halle2 in Wieselburg richtig. Am vergangenen Sonntag fand das Picknick mit klassischer Musik in der Parkwiese im Schloss Weinzierl statt.