Ramba Zamba am Scheibbser Kindermaskenball .

Buntes Treiben war am vergangenen Sonntagnachmittag beim Kinderfasching, organisiert von der JVP Scheibbs, im Rathaus angesagt. Bei Tanzspielen, Hüpfburg in der Aula sowie einem Kasperltheater gab es für die kleinen Besucher in ihren kreativen Kostümen jede Menge Spaß, Unterhaltung und Action. Zur Stärkung gab es Krapfen, Popcorn und Getränke.