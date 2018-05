Mit verschiedensten Präsentationen, Spielen und musikalischen Beiträgen auf der Bühne in der Aula bekam das Publikum einen schönen Einblick in den Schulalltag und die Vielfalt dessen, was den Schülern alles gelingt. Das von den siebten Klassen organisierte Fest bot nicht nur ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, sondern für Lehrer, Eltern und Schüler auch eine gute Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen und die Schule in sehr angenehmer Atmosphäre zu erleben.