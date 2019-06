"Wir sind eine große Familie" hieß es am Donnerstagabend beim Einzug der blauen Parteispitze mit dem designierten FPÖ-Bundesobmann und Nationalratswahl-Spitzenkandidaten Norbert Hofer in Fankys Bierstadl beim Wieselburger Volksfest.

Und die FPÖ-Anhänger standen teilweise auf den Tischen und applaudierten. Und diesem Motto blieben auch die Redner beim bereits traditionellen FPÖ-Treffen beim Wieselburger Volksfest im Bierzelt treu. "Es ist ein Familientreffen der FPÖ in gemütlicher Atmosphäre. Nach den turbulenten letzten Wochen wollen wir wieder Kraft tanken", betonte der Scheibbser FPÖ-Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordnete Reinhard Teufel.

Mehr als ein Familientreffen war es aber ein Quasi-Wahlkampfauftakt in blau. Auch wenn das Bierzelt in Wieselburg schon mal dichter gefüllt war und die Stimmung noch aufgeheizter, die FPÖ gab sich an diesem Abend vor ihren Anhängern kämpferisch und durchaus siegessicher.

"Die anderen Parteien werden sich warm anziehen müssen, auch wenn angesichts dieser heißen Temperaturen daran niemand denken will", betonte Spitzenkandidat Norbert Hofer. Er hätte schon bei der Bundespräsidentenwahl beim Kampf einer gegen alle 2,2 Millionen Stimmen für sich vereinen können. "Warum sollen wir das nicht auch bei den Nationalratswahlen schaffen?", fragte Hofer in die Runde. Vom scheidenden Landesparteiobmann Walter Rosenkranz wurde er ohnehin schon als "geeigneter Bundeskanzler" auf die Bühne gebeten.

Hofer punktete beim Publikum mit seiner persönlichen Geschichte - "Wer den Sprung aus dem Rollstuhl schaffen kann, kann vieles bewegen" - und bekannten FPÖ-Themen. Am meisten Applaus erntete er für das "Aufstehen für Österreich" und Sager wie "Islam ist kein Teil von Österreich - nur wir sind die einzige Partei, die den Mut hat, das zu sagen." Lacher, Jubel und Applaus gab es auch für Hofers erfreuten Ausspruch "Die Taferl stehen immer noch" zum Thema Tempo 140 auf der Autobahn.

Vor seiner politische Rede ehrte Hofer gemeinsam mit Landesrat Gottfried Waldhäusl den scheidenden Landesparteiobmann Walter Rosenkranz, der ja in die Volksanwaltschaft wechselt. Dieser bekam schon zuvor von FPÖ-Bezirksparteiobmann Reinhard Teufel beziehungsweise dessen Tochter Heidi eine riesiges Lebkuchenherz.

Rosenkranz und Waldhäusl streuten in ihren Reden Norbert Hofer Rosen. "Wenn sich die anderen Parteien gedacht haben, nach der b'soffene G'schicht von Ibiza wird die FPÖ von der Bildfläche verschwinden, dann haben sie sich ordentlich getäuscht. Denn wir haben Norbert Hofer und damit einen nahtlosen Übergang an der Spitze", betonte Rosenkranz. Und für Waldhäusl war der "heutige Abend ein neuer Anfang für die FPÖ mit Norbert Hofer an der Spitze."

Den Abschluss des Abends bildete der traditionelle Bieranstich, bei dem Hofer, Rosenkranz und Waldhäusl auch von Nationalratsabgeordnete Edith Mühlberghuber und FPÖ-Klubobmann Martin Huber unterstützt wurden.