Josephinum: Sweet Potatoes und Schoko-Mehlwürmer

Wie macht man Süßkartoffeln marktfähig? Wie verlängert man die Haltbarkeit von Süßkartoffeln bei der Lagerung? Und wie werden Süßkartoffel-Chips, Wedges oder auch Pommes richtig knusprig, ist doch ihr Wassergehalt höher als bei normalen Kartoffeln?

Mit diesen Fragen starteten die Schülerinnen und Schüler der ALW21 des Josephinums ihr diesjähriges Schulprojekt „Sweet Potato“ in Zusammenarbeit mit Leopold Gruber-Doberer aus Ruprechtshofen. Der Landwirt, der auf rund 2.500 m² Süßkartoffeln zur Direktvermarktung anbaut, stellte den Schülern genau die oben genannten Fragen als Aufgabe. Nun erhielt er die Ergebnisse und noch mehr – passende Rezepte und Herstellungstipps für knusprige Pommes, Chips, Wedges, kandierte Süßkartoffel und einen Sweet-Potato-Kuchen.

Aber es gibt noch ausgefallenere Lebensmittel-Projekte im FJ. Die LM20 beschäftigte sich in diesem Schuljahr mit dem Thema alternative Eiweißquellen. Die Haupteiweißquelle des Projekts „Powertein – powered by protein“ waren Insekten – und hier vor allem Mehlwürmer. Diese stellen dank ihres hohen Proteingehalts (55,1 Gramm Protein pro 100 Gramm) eine sehr gute Komponente als Zusätze in Lebens- oder Futtermitteln dar.

Schon bei der Ab Hof war die LM20 mit ihrem Projekt vertreten und bat zur Verkostung etwa von Schoko-Mehlwürmern. Jetzt haben sie auch die Reaktionen der Besucher aufgearbeitet. Generell überwog die Skepsis bei den Messebesuchern. „Viele ekelten sich auch vor dem Verzehr der Tiere und wollten diese auch gar nicht verkosten“, schildert Projektleiterin Lea Langenreither. „Uns ist aber auch aufgefallen, dass viele Menschen sehr positiv von dem Geschmack der Mehlwürmer überrascht wurden und vor allem Jüngere sehr gerne gekostet haben“, ergänzen ihre Stellvertreterinnen Emma Heindl und Elena König.