Die Gäste genossen den sommerlich lauen Abend und ließen sich von der wunderbaren Atmosphäre im Francisco Josephinum verzaubern. Es gab Live-Musik an allen Ecken, hausgemachte Mehlspeisen, eine Sektbar im Konferenzzimmer, eine große Tanzfläche in der Aula, ein Jubiläumsschießen beim Teich und schließlich ein Feuerwerk mit Musik. Gekommen waren viele Absolventen, Lehrer, Politiker und Freunde des Jospehinums, aber auch zahlreiche Wieselburger - insgesamt rund 1800 Leute. Es wurde geplaudert und gespeist, gefeiert und getanzt bis in die frühen Morgenstunden. Der Ball, den der Absolventenverband in Zusammenarbeit mit der Schulgemeinschaft des Francisco Josephinum veranstaltet hatte, war ein voller Erfolg, wird aber wohl eine Ausnahme bleiben. Dank gilt allen beteiligten, ehrenamtlichen Helfern und den Sponsoren, die dieses wunderbare Fest ermöglicht hatten. Der Reinerlös des Abends kommt zu hundert Prozent den Schülern zugute.