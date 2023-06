„Mostviertler Grillerladies“ holen Grill-Staatsmeistertitel

„Wir begeisterten das Publikum und die Juroren am Samstag der Vorwoche in Kaindorf in der Steiermark bei der Grillmeisterschaft mit unserem grandiosen Grillmenü“, strahlte Team-Leaderin Christa Eppensteiner über das ganze Gesicht. Gemeinsam mit Karin Kronschachner, Sonja Illich, Ingrid Müller und Petra Eder jubelt sie über den ersten Staatsmeistertitel in der Gesamtwertung für die „Mostviertler Grillerladies“, nachdem diese bereits 2017 (damals um einen halben Punkt) und 2021 als Zweitplatzierte schon am Stockerl gestanden waren und schon mehrere Einzeltitel (zweimal bei Rind, dreimal bei Dessert und je einmal bei Geflügel, Wild und Dutch oven) gewonnen hatten.

Dieses Mal verzauberten die Grill-Ladys mit einem Top-Menü: Dabei kamen gegrillte Kräuterseitlinge an Sellerie-Erdäpfelcreme mit Rote-Rüben-Emmerlaibchen, eine knusprige Schweineschulter mit gegrilltem Kaspressknödel und Krauttürmchen sowie ein Flat Iron Steak aus dem Rinderschulterscherzl mit Käse- Kroketten im Speckmäntelchen und gegrillten Paprikastreifen auf den Tisch. Und als süße Nachspeise kredenzten die Frauen Topfenlasagne mit Dirndl-Honigsauce, Pralinen und Honigkaramell.

Sponsoren für Weltmeisterschaften gesucht

„Wir haben 2014 unsere Grilltrainer-Ausbildung absolviert und sind im selben Jahr erstmals als Seminarbäuerinnen bei den Grill-Meisterschaften in Horn eingestiegen. Dort wurden wir Rookie of the Year und Dritte bei den Freizeitgrillern“, schildert die aus der Gemeinde Wieselburg-Land stammende Christa Eppensteiner. 2015 startete sie dann erstmals im Duett mit Sonja Illich aus Haag und holte den 2. Platz bei den NÖ Landesmeisterschaften. Seit 2016 ist man im Verbund mit Petra Eder aus Maria Laach und Ingrid Müller aus Asperhofen im Bezirk St. Pölten als „Mostviertler Grillerladies“ unterwegs. 2017 kam noch Karin Kronschachner aus Weistrach zum Team dazu. „Für uns ist der Titel in der Gesamtwertung unser bisheriger Höhepunkt. Jetzt suchen wir Sponsoren für die Grill-Weltmeisterschaften, die in Stuttgart stattfinden. Qualifiziert sind wir ja!“, strahlt Eppensteiner.