Der Radboom im Mostviertel hält an

Am Kreuzungspunkt von Erlauftalradweg, Kleinem Erlauftalradweg und der Römerradroute in Wieselburg trifft die NÖN Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt und Alpenvorland-Radeln-Koordinator Wolfgang Zimprich. Beide bestätigen, dass der Radboom im Mostviertel auch in diesem Sommer anhält. „Wir haben vor allem auf den Hauptrouten des Ybbstalradwegs und des Traisentalradwegs nach wie vor sehr viele Tourismusgäste, aber auch das Flussradeln an der Großen und Kleinen Erlauf ist immer mehr gefragt – sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen“, weiß Andres Purt.

Stark im Kommen – vor allem auch als Freizeitausflug bei den Einheimischen – sind heuer die Radwege im Alpenvorland. „Wir haben die Alpenvorland-Radeln-Karte heuer bereits zum siebten Mal aufgelegt. Dieses Mal in einer Auflage von 10.000 Stück. Über 50.000 Karten sind dabei schon im Umlauf. Wir vereinen dort mehr als 500 Kilometer Radwege vom Erlauftal bis zum Traisental und der Donau und auch einige Mountainbike-Strecken im gebirgigen Hinterland. Gerade im E-Bike-Zeitalter entdecken auch viele Niederösterreicher egal welchen Alters diese Region mit dem Rad“, freut sich Wolfgang Zimprich, der selbst jährlich etliche Strecken abfährt und dabei nicht nur die Landschaft genießt und den Weg- und Beschilderungszustand abcheckt, sondern auch als Radbotschafter fungiert. „Ich habe immer einige Radkarten bei mir im Gepäck und verteile diese bei den Gesprächen mit den Leuten“, schildert Zimprich.

Highlights beim Alpenvorland-Radeln sind die Melktal-Radroute von Melk bis Oberndorf, die Melker Apenvorland-Radroute von Purgstall bis St. Margarethen und die Römerradroute von Wieselburg nach St. Pölten. Dazu gibt es noch weitere 20 lokale Radrunden. Heuer neu hinzugekommen sind die Strecken auf der ehemaligen Krumpe von Bischofstetten bis St. Margarethen und von Ruprechtshofen bis Grabenegg. Gerade in Bau ist der Radweg zwischen Loosdorf und Gerolding im Dunkelsteinerwald. „In den nächsten Jahren wollen wir das Radwegenetz und die dazugehörige Infrastruktur weiter ausbauen. Die 14 beteiligten Gemeinden planen dazu auch ein LEADER-Projekt“, weiß Zimprich.