Wer findet den Schatz beim Lunzer See?

Schattige Waldwege, in der Sonne glitzerndes Wasser, Vogelgezwitscher und ein Panoramablick über den Lunzer See: Der rund fünf Kilometer lange Weg rund um den See ist allerdings keine normale Spazierstrecke, sondern hält ein Outdoor-Abenteuer bereit.

Bereits seit 2020 lockt der BioGeocaching-Pfad „Finde Lunzi“ große und kleine Schatzsucher, Rätselknacker und Schnitzeljäger auf die Spur nach dem Schatz von Seemonster und Maskottchen Lunzi. Zwölf Stationen rund um den Lunzer See liefern dabei die Antworten zu kniffligen Rätselfragen, welche sich unter anderem um den globalen Wasserkreislauf, den Zustand der Binnengewässer, die Gefahren des Klimawandels, den Verlust der biologischen Vielfalt und eine nachhaltige Nutzung der Gewässer drehen. Weitere Schilder informieren die Spaziergänger über die Erforschung aquatischer Ökosysteme im WasserCluster Lunz. Bei der modernen Schnitzeljagd geht es somit nicht nur um Spaß an der frischen Luft, sondern vor allem um Wissensvermittlung von aktuellen und wichtigen Themen rund um das Thema Wasser.

Zu finden ist der Rätsel-Folder bei der Einfahrt des WasserCluster Lunz oder online unter www.wcl.ac.at. Wer durch Begutachtung der Schilder alle Fragen beantworten kann, erhält die GPS-Koordinaten des Verstecks und ist nur noch wenige Meter vom Schatz des Seemonsters Lunzi entfernt, wo ein Logbuch und ein kleines Andenken auf alle cleveren Spürnasen warten.

Zwölf dieser Schilder umspannen den „Finde Lunzi“-Themenweg um den Lunzer See und informieren Naturfreunde und Schnitzeljäger dabei über Natur und Wissenschaft. Foto: Stephanie Holzgruber

Leicht zugängliche wissenschaftliche Informationen zu bieten und das Verständnis für Binnengewässer und deren Ökologie auf interaktive Weise zu erhöhen, ist dabei das große Ziel hinter dem Projekt, welches 2019 von einem Team um Astrid Harjung, Laura Coulson, Romana Hödl und Katrin Attermeyer gestartet wurde. Nach Abschluss der biologischen Schnitzeljagd sollen die kleinen und großen Teilnehmer dazu motiviert werden die einzigartige Natur besser zu schützen.

Weitreichendes Lob für BioGeocaching-Idee

Das große Potenzial des „Finde Lunzi“-Themenweges wurde kürzlich auch bei der Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) in Wien erkannt und das „BioGeocaching“-Projekt als Positivbeispiel für niederschwellige Wissensvermittlung vorgestellt.

Anhand der vielen Retourbriefe von jungen Weg-Absolventen an das Maskottchen Lunzi erkennt man außerdem, dass die Outdoor-Aktivität ebenso bei zahlreichen Einheimischen und Touristen gut ankommt. Auf die Homepage wurde bisher mehr als 10.000 Mal zugegriffen und pro Jahr werden etwa 1.500 „Finde Lunzi“-Folder um den See getragen.

Realisiert wurde der BioGeocaching-Pfad durch das WasserCluster Lunz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lunz und der Forstverwaltung Seehof mit finanzieller Unterstützung durch den EGU Public Engagement Grant 2019. Trotz Kosten von nur 2.000 Euro hat die Schnitzeljagd mit biologisch-wissenschaftlichem Hintergrund einen großen Lerneffekt auf alle Familien, die den Themenweg in Angriff nehmen und dadurch viele neue Fakten aufsaugen.

