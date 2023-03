Bademeister gesucht!

In Steinakirchen plant man bereits jetzt für die kommende Badesaison. Schon im April beginnen die umfangreichen Aufräum- und Putzarbeiten in der beliebten Freizeitanlage. „Damit am 1. Mai zur Eröffnung alles in einem Top-Zustand ist“, betont Bürgermeister Wolfgang Pöhacker. Bauhof- und Buffetmitarbeiter sowie die beiden Bademeister arbeiten im Team, um das Pool zu putzen, die Stauden zu schneiden und das Unkraut zu zupfen. „Dennoch brauchen wir als Verstärkungen einen weiteren Bademeister, denn einer der beiden verabschiedet sich im kommenden Jahr in die Altersteilzeit“, erklärt Pöhacker.

Die Gemeinde ist daher aktuell auf der Suche nach einer Person, die neben einem handwerklichen Geschick künftig auch die Grün- und Beckenanlage pflegt und die Badeaufsicht übernimmt. „Sonst sind keine speziellen Kenntnisse notwendig. Wenn der Bewerber aber bereits eine Badewartausbildung hat, wäre das natürlich von Vorteil“, meint der Bürgermeister.

Bewerbungen an gemeinde@steinakirchen-forst.gv.at

