Steinakirchner Badfest: Im zweiten Anlauf hat’s geklappt

Beim zweiten Versuch für das diesjährige Steinakirchner Badfest hatten Organisatoren des TTSV Steinakirchen unter ihrem Obmann Gerhard Sieberer am vergangenen Wochenende Wetterglück. Strahlender Sonnenschein an beiden Tagen und ein angenehmer Abend mit einer Cocktailbar erwarteten die Besucher im Freibad. Neben Abkühlung und Durstlöschen standen auch viele Bewerbe am Programm, unter anderem die Schwimm- und Rutschbewerbe und der Arschbomben-Contest. Neben sportlichem Ehrgeiz stand dabei der Spaß im Vordergrund. Auch für die kleinsten Besucher hatte man gesorgt, denn im Kinderbecken gab es den Kiddyclub, wo es viel Interessantes zu entdecken gab. Kulinarisch versorgt wurden die Gäste vom Küchenteam des TTSV unter Führung von Edeltraud Hobbiger. Für den musikalischen Teil sorgten die heimische Jugendband „All Fighters“ und die Band „Akkustixxx“.