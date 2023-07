Lions Club Wieselburg: Neuer Präsident, bewährtes Motto

Im 52. Bestandsjahr des Lions Clubs Wieselburg übernimmt der 52-jährige Klaus Lercher die jährlich wechselnde Präsidentschaft. Dabei will er den von Hannes Scheuchelbauer eingeschlagenen Weg fortsetzen und dem Club das etwas „verstaubte Image“ nehmen. „In den letzten zwei Jahren hat sich bei den Lions viel bewegt. Zum 50-jährigen Jubiläum im Mai des Vorjahrs haben wir die Statuten geändert. Seitdem sind auch Frauen bei unserem Club mit dabei – mittlerweile bereits vier. Generell hatten wir im vergangenen Jahr acht Neueintritte und halten nun bei rund 60 Mitgliedern“, zieht Hannes Scheuchelbauer zufrieden Bilanz.

Rund 60.000 Euro an Unterstützung verteilt

Zufrieden kann er auch mit den Aktivitäten des Lions Clubs im vergangenen Jahr sein. 42 verschiedene Projekte oder Familien hat man im Lions-Jahr 2022/23 – das geht immer von 1. Juli bis 30. Juni – mit ingesamt rund 60.000 Euro unterstützt. Dabei nicht inkludiert ist die Weihnachtsaktion, wo jährlich über 150 Weihnachtspackerl im Wert von rund 80 Euro an Familien der Region verteilt werden. „Der überwiegende Teil der Unterstützung bleibt in der Region. Wir unterstützen damit Familien und vor allem Kinder sowie verschiedenste Organisationen – zuletzt etwa das Special Olympics Team aus Rogatsboden. Da haben wir die Quartierkosten für die Sportler übernommen. Natürlich haben wir uns aber auch Hilfsprojekten des Lions Clubs International wie der Ukraine-Hilfe angeschlossen“, erklärt Scheuchelbauer, der auch unterstreicht, dass der bei Aktivitäten wie dem Lions-Kino oder dem Flohmarkt erwirtschaftete Reingewinn eins zu eins an Hilfsprojekte weitergeht. „Alle anderen Ausgaben bei den monatlichen Clubabenden oder die Ausflüge finanzieren sich die Mitglieder selbst. Dafür wird kein Cent der Einnahmen verwendet“, unterstreicht Scheuchelbauer, der nun für ein Jahr als „Past-Präsident“ im 14-köpfigen Vorstand sitzt.

Helfen bringt doppelte Freude: Jenen, die die Hilfe bekommen, und auch jenen, die helfen." Klaus Lercher

Diesen Vorstand kann sich jeder Präsident selbst zusammenstellen. Klaus Lercher hat sich heuer gleich zwei Frauen in den Vorstand geholt. Auch das soll ein Zeichen der Öffnung des Lions Clubs sein, wenngleich das Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder unverändert bleibt. Diese werden von bestehenden Mitgliedern angeworben. Selbst bewerben kann man sich nicht. Auch das ist ein Lions-Statut.

Unverändert belässt Klaus Lercher heuer auch das Motto für das Lions-Jahr: „Freude am Helfen“. „Das drückt genau das aus, wofür wir Lions stehen wollen. Denn helfen hilft nicht nur jenen, denen die Hilfe zukommt, sondern bringt auch positive Effekte und Gefühle für jene, die helfen“, sagt Lercher und sieht die Aufgabe der Lions auch ein wenig als sozialen Rettungsschirm für all jene, die von der öffentlichen Hand nicht oder nicht immer aufgefangen werden können.

Weihnachtskonzert mit Sängerknaben geplant

Neben den monatlichen Clubabenden und den zusätzlichen Vorstandssitzungen stehen auch in diesem Lions-Jahr wieder etliche Aktivitäten am Programm. Im September gibt es eine außerordentliche Generalversammlung und im Oktober das Vernetzungstreffen mit dem Partnerclub Lampertheim. Dieses findet heuer in der steirischen Heimat von Klaus Lercher statt. Dabei werden die Lions auch die Pfarrkirche von Thal bei Graz besichtigen. An deren Neugestaltung unter dem Wiener Künstler Ernst Fuchs hat Klaus Lercher seinerzeit noch als gelernter Spengler und Installateur mitgearbeitet.

Am 7. November steht dann wieder das Lions-Kino am Programm und am 22. Dezember plant der Lions Club heuer ein großes Weihnachtskonzert mit den Sängerknaben im NV-Forum. Auch der Termin für den 49. Lions-Flohmarkt in Wieselburg steht bereits fest. Der wird am 20. und 21. April über die Bühne gehen.