Wieselburger Lions verteilen 166 Weihnachtspackerl

In Zusammenarbeit mit dem Spar-Geschäft von Gernot Moser in Wieselburg spielt der Lions Club Wieselburg in den kommenden Tagen wieder „Christkindl“. Insgesamt 166 Packerl mit einem Wert von je 80 Euro (30 Euro Waren, 50 Euro Gutschein) verteilen die Lions-Mitglieder an 166 bedürftige Familien oder Einzelpersonen im gesamten Scheibbser Bezirk sowie in Ybbs und Petzenkirchen. „Es ist dies unsere größte Activity in der Weihnachtszeit, mit der wir seit rund 20 Jahren viel Freude bereiten“, weiß der aktuelle Wieselburger Lions Club-Präsident Hannes Scheuchelbauer.

