Obstbäume in der Stadt: Ein zukünftiges Nasch-Erlebnis in Wieselburg

Werbung

Aufmerksamen Spaziergängern ist es bereits aufgefallen. Seit Ende vergangenen Jahres findet man an unterschiedlichen öffentlichen Plätzen in Wieselburg frisch gepflanzte Obstbäume. Dahinter steckt die jährliche Obstbaumpflanzaktion der Leader-Regionen. Dabei können günstige Obstbaum-Sets in Hochstammqualität erworben werden. „Für uns als Umweltstadt war rasch klar, dass wir uns daran beteiligen werden“, erläutert Bürgermeister Josef Leitner.

Gemeinsam mit der zuständigen Projektleiterin Gerlinde Handlechner und Bauamtsleiter Thomas Lichtenschopf wählte man passende Standorte aus, sodass im Endeffekt mehr als 30 Obstbäume von Stadtgärtner Erich Trimmel gepflanzt wurden. „Vielfalt macht Spaß und ist immer interessant. Es freut mich, dass auch einer meiner Lieblinge – der Siebenkant, ein wachsgelber, säuerlicher, spät reifender Apfel aus dem Mostviertel – in Wieselburg einen Standort gefunden hat“, sagt Gerlinde Handlechner und ist überzeugt, dass „es sich immer auszahlt, alte Sorten, die wir schon aus unserer Kindheit kennen, zu erhalten – nicht nur aus kulinarischen, sondern auch aus Gründen der Sortenvielfalt und, um vom Aussterben bedrohte Pflanzensorten zu retten.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.