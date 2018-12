„Wir hatten gehofft, den Start in die Wintersaison am kommenden Samstag zu schaffen, aber die aktuelle Wetterlage hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte. „Dennoch zahlt es sich aus, am 8. Dezember nach Lackenhof zu kommen. An diesem Tag startet das neu übernommenen Schutzhauses am Ötscher in die Saison.“

Ziel: glückliche Gäste

Die neuen Pächter Hanni und Walter haben sich viel vorgenommen. „Wir haben ein klares Ziel. Und das sind glückliche Gäste“, so Hüttenwirt Walter Zeilberger. Aus der Küche kommt Bodenständiges, gute ehrliche Hausmannskost. Verkocht wird nach Möglichkeit Regionales, Convenience – also vorgefertigtes Essen – ist tabu.

Am 8. Dezember laden die neuen Hüttenwirtsleute zum Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Live Musik und Tanz. Alle Gäste erhalten ein gratis Begrüßungsgetränk sowie einen ersten Gruß aus der Küche. „Wir freuen uns auf alle, die uns am Berg besuchen – und einen lustigen, zünftigen Eröffnungstag“, so Hüttenwirtin Hanni.

Aufgrund der Eröffnung des Ötscherschutzhauses ist am 8. Dezember 2018 der Doppelsessellift auf den Großen Ötscher für Gäste ohne Ski von 9.00 bis 16.00 Uhr in Betrieb. Die Berg- und Talfahrt gibt es zum Special-Opening-Preis um €6,- für Erwachsene und Kinder bis JG 2004 sind frei. Die Kassa im Weitental ist besetzt. Die Wirtsleute am Ötscherschutzhaus sind unter 07480/5249 zu erreichen.

Highlights der Wintersaison 2018/19 in Lackenhof am Ötscher und am Hochkar

Dezember 2018

8.12. 2018: Eröffnung des Ötscher Schutzhauses

29.12.2018: „Die Nacht“ am Ötscher – Zauberhafter Spaß für die ganze Familie, ab 14 Uhr.

29.12.2018: Young Mountain Riders Tour (Freestyle für Nachwuchsrider) in Lackenhof am Ötscher

Februar 2019

2.2.2019: Fire & Ice, atemberaubende Feuershow ab 16.00 Uhr in der Arena Ötschertreff

2.2.2019: „Guga hö“-Early Bird Skifahren in den Morgenstunden in Lackenhof am Ötscher

23.2.2019: „Guga hö“-Early Bird Skifahren in den Morgenstunden in Lackenhof am Ötscher

März 2019

9.3.2019: Ötscher Hüttengaudi – Sonne, Musik und Pulverschnee– Hüttenfeeling am ganzen Ötscher

9.3.2019: Genuss Wedeln am Hochkar – NÖ Top-Winzer und lokale Schmankerl am ganzen Berg

16.3.2019: „Guga hö“-Early Bird Skifahren in den Morgenstunden am Hochkar

16.3.2019: Young Mountain Riders Tour (Freestyle für Nachwuchsrider) am Hochkar

16.3.2019: 1. Ötscher Attack – das Skitouren Rennen der Ostalpen

23.3.2019: „Guga hö“-Early Bird Skifahren in den Morgenstunden am Hochkar

30.3.2019: Hochkar Dirndlskitag – trachtige Pistengaudi und chillige Sounds

