Wieselburg: Prozession fand doch statt

Da der Wetterbericht teilweise auch Schau angesagt hatte, wollte die Pfarre Wieselburg noch am Mittwoch die Fronleichnamsprozession absagen. Als am Donnerstag das Wetter dann doch mitspielte, gab es diese zumindest in abgespeckter Version. Sehr zur Freude auch der Wieselburger Blumenkinder, die so ihre Erstkommunionskleider und -anzüge nochmals austragen konnten.