"Rama dama" im Kleinen Erlauftal

Vollbild

FB

Marie Wieland, Mila Gartner und Mora Aichinger halfen in Steinakirchen beim Frühjahrsputz mit. Umweltgemeinderätin Kathrin Sieberer organisierte die "Rama dama"-Aktion in Steinakirchen und erhielt dabei auch Unterstützung ihrer LUST-Fraktionskollegen Roman Böcksteiner und Wolfgang Zuser. Die Teilnehmer der Frühjahrsputzaktion in Steinakirchen. Peter Teufl und Alexandra Sieberer mit den Kindern Felix und Fabian bei der Putzaktion in Steinakirchen. Frühjahrsputz in Wang Ein Schnappschuss vom Frühjahrsputz in Wang Die Teilnehmer beim Frühjahrputz in Wang. Die drei jungen Müllsammler gönnten sich kurz mal eine Pause. Die Teilnehmer beim Frühjahrsputz in Wolfpassing.

1 /9